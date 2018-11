Portugal vai receber 130 milhões de euros para requalificar pedreiras

O próximo programa de apoio comunitário, o Portugal 2030, vai ter 130 milhões de euros para aplicar na recuperação áreas abandonadas pelas pedreiras e resolver questões ambientais no país, avança a edição deste sábado do “Público”.

“Houve até agora a preocupação de requalificar solos contaminados. É importante também que o passivo ambiental deixado pelas pedreiras possa ser intervencionado e ser alvo de requalificação”, afirmou João Galamba ao matutino.

O secretário de Estado da Energia disse ao diário do grupo Sonae que é a primeira vez que os passivos ambientais deixados pela atividade das pedreiras têm possibilidade de serem intervencionados com recurso a fundos comunitários.

Este mecanismo de financiamento da União Europeia encontra-se em discussão pública. Ainda não está decidido se será a Empresa de Desenvolvimento Mineiro a liderar a execução dessa intervenção, de acordo com a informação disponibilizada pelo governante.

O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, para o interior de poços de pedreira ocorreu na segunda-feira às 15:45. Segundo as autoridades, o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas civis, um automóvel e uma carrinha de caixa aberta. Com Lusa