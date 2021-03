Portugal vai receber cinco milhões de vacinas da Johnson & Johnson

O Governo anunciou hoje que Portugal vai receber cinco milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, se for aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) que se reúne no dia 11 de março para emitir o seu parecer sobre a comercialização desta vacina na União Europeia.

“Temos um calendário com entregas para Portugal que se repartem entre o segundo, o terceiro e o quarto trimestre. É este o calendário provisório”, começou por dizer a ministra da Saúde esta terça-feira, 2 de março, em entrevista à rádio “Antena 1”.

“Temos cinco milhões de doses potencialmente contratadas. Estimamos que seja possível ter contratos adicionais sobre os contratos base. A primeira entrega está prevista para o segundo trimestre”, acrescentou. A entrevista foi dada no dia em que se regista um ano desde que foram conhecidos os dois primeiros casos de infeção por Covid-19 em Portugal.

“Estamos a contactar com a Comissão Europeia” para saber em “qual dos meses do segundo trimestre é que dispomos da vacina”, avançou.

A ministra elogiou esta vacina por ser unidose e por ter “condições de armazenamento mais simples”.

“Isso é uma enorme facilidade para nós. Será crucial no que pretendemos fazer de apoio aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e a outros países que também queremos proteger”, afirmou na entrevista.