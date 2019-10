Portugal volta a presidir ao Comité de Turismo da OCDE

O Turismo de Portugal anunciou esta quinta-feira, dia 3 de outubro, que foi reeleito para um terceiro mandato na presidência do Comité de Turismo da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). O cargo é ocupado por Sérgio Guerreiro, diretor de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal, que já liderava o Bureau, do qual fazem parte a Austrália, Canadá, Itália, Japão, Coreia do Sul, Suíça e a União Europeia.

Certo de que, desta forma “reforça a sua posição na discussão da agenda internacional do turismo”, o Turismo de Portugal dá ainda nota de que o exemplo de Portugal foi também escolhido para case study do projeto ‘Preparing the tourism workforce for the digital future’, a divulgar pela OCDE em 2020. Este estudo visa fornecer recomendações de adaptação da formação dos trabalhadores do setor do turismo na transição para a economia digital.

Concretizando uma das metas inscritas na Estratégia Turismo 2027, que prevê a projeção do destino, afirmando Portugal nas organizações mundiais e na cooperação internacional, o Turismo de Portugal é ainda membro do Conselho Executivo da OMT (Organização Mundial do Turismo), uma das principais organizações internacionais de turismo, e lidera o Market Intelligence Group e o Grupo de Operações do Brasil da European Travel Commission, associação que reúne 33 organismos de promoção da Europa.