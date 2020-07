Portugal volta ao mercado para angariar até 1.250 milhões de euros em dívida a longo prazo

Depois da emissão de dívida a curto prazo a taxas mais negativas esta semana, o Tesouro vai financiar-se até 1.250 milhões de euros na próxima quarta-feira, agora com um leilão duplo de dívida a 10 anos e seis anos.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 22 de julho pelas 10:30 horas dois leilões das OT [Obrigações do Tesouro] com maturidade em 21 de julho de 2026 e 18 de outubro de 2030”, indicou a agência presidida por Cristina Casalinho, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O leilão tem um montante indicativo global entre mil milhões e 1.250 milhões de euros e é o primeiro do semestre de OT, à excepção da emissão de dívida sindicada, a 1 de julho.

No último leilão comparável, a 10 de junho, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP emitiu 920 milhões de euros em dívida a dez anos com uma taxa de alocação de 0,595%, tendo a procura superado à oferta em 1,5 vezes. Já na emissão de dívida a seis anos, o Tesouro pagou uma taxa de 0,137% para emitir 585 milhões de euro. A procura superou a oferta em 2,08 vezes.

Na atualização das linhas de financiamento do terceiro trimestre, o IGCP prevê que serão emitidos 29,3 mil milhões de euros.