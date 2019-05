Portugal volta ao mercado para se financiar a longo prazo até 1.250 milhões de euros

A Agência de Gestão de Dívida Pública – IGCP realiza na quarta-feira, dia 8 de maio, um leilão duplo de Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 15 anos, com o objetivo de angariar até 1.250 milhões de euros.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 8 de maio pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros”, informou a instituição liderada por Cristina Casalinho.

No último leilão a 10 anos, Portugal voltou a financiar-se à taxa mais baixa de sempre nesta maturidade. O Tesouro emitiu 600 milhões de euros, com uma taxa de alocação de 1,143%, tendo a procura superado a oferta em 2,28 vezes.

Já no último leilão a 15 anos, foram colocados 295 milhões em OT, com uma taxa de 2,045%. A procura superou a oferta em 2,29 vezes.