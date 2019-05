Portuguesa 360imprimir angaria mais de 18 milhões de euros

A gráfica online 360imprimir fechou recentemente uma ronda de financiamento de 20,4 milhões de dólares (cerca de 18,2 milhões de euros), que foi liderada pela LeadX Capital Partners, do grupo alemão Metro. A startup portuguesa vai utilizar este ‘balão de oxigénio’ nos seus cofres para entrar em 17 novos mercados, alargar a gama de produtos e investir em tecnologia e investigação e desenvolvimento.

“Na 360imprimir temos um histórico de crescimento sustentado e é esse mindset que queremos manter. Por isso, agora que contamos com uma plataforma sólida, que alargámos a nossa gama de produtos, que crescemos a nossa equipa. Temos a certeza de que este é o momento ideal para entrar nestes mercados. Esta ronda de investimento veio dar-nos suporte para este grande passa”, explica o CEO, Sérgio Vieira.

O investimento teve ainda a participação da francesa Omnes Capital e da portuguesa Pathena (Portugal), sendo que entrou ainda o fundo 200M – gerido pela PME Investimentos e cofinanciado pela União Europeia.

A 360imprimir tem presença em três países além de Portugal (Espanha, Brasil e México), mas vai utilizar parte deste apoio para entrar noutras geografias na América e na Europa: na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, no Canadá, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Finlândia, em França, na Holanda, em Itália, na Irlanda, na Noruega, na Polónia, no Reino Unido, na República Checa, na Suíça e na Suécia.

Criada em 2013, esta plataforma de e-commerce conta com um portefólio com mais de 400 produtos, de sete gamas distintas: pequeno formato, grande formato, carimbos, magnéticos, brindes, têxteis e serviços de design. No ano passado, a 360imprimir teve uma faturação de 21 milhões de euros, um montante de receitas aproximadamente 80% superior ao do ano anterior. Contudo, as próximas metas são ambiciosas: prevê faturar 35 milhões de euros ainda em 2019 e, daqui a dois anos, 100 milhões de euros. Em termos de recrutamento, estima juntar à equipa mais de 100 pessoas, no período de 12 meses.