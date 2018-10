Portuguesa GoParity na final mundial de concurso da MetLife em Nova Iorque

A empresa portuguesa GoParity está neste momento em Nova Iorque na final mundial do concurso ‘Inclusion Plus’.

Esta competição é promovida pela fundação da seguradora MetLife e pretende encontrar as melhores ideias para a inclusão financeira e aumentar o bem-estar financeiro das famílias.

Nesta fase final, a GoParity foi selecionada entre outras 11 ‘startups’.

Em declarações ao Jornal Económico, Nuno Brito Jorge, fundador da GoParity, explica que os objetivos com esta passagem à final foram conseguidos, tendo resultado, “primeiro, no aprofundar da relação com a própria MetLife, estando previsto desenvolver um [projeto] piloto na área da inclusão financeira; depois, pelo acesso a fundos americanos, que pode representar o início de uma relação com estes investidores; e, por fim, o acesso a outras ‘startups’ de todo o Mundo, numa óptica de parcerias”.

Nuno Brito Jorge destaca esta vitória da GoParity numa altura em que a empresa está a preparar uma nova ronda de angariação de investidores para 2019.

A GoParity foi a única empresa portuguesa a apurar-se para a final deste concurso.

A presença da GoParity na final de Nova Iorque resulta após ter terminado em segundo lugar na edição ibérica, destaca um comunicado da empresa, acrescentando que “apenas com o apuramento para a final, a GoParity arrecadou de imediato uma bolsa de 25 mil euros”.

“Antes desta grande final, a competição passou por 12 países (Austrália, Egito, Coreia do Sul, Índia, México, China, Irlanda, Líbano, Bangladesh). Para além de ficarmos a conhecer os vencedores, nos dias 10 e 11 de Outubro, o ‘Inclusion Plus’ reunirá especialistas de todo o mundo onde se irá debater as melhores ideias de inclusão financeira”, assinala o referido comunicado.

A MetLife é uma das maiores seguradoras do mundo, com um volume de negócios de cerca de 54,2 mil milhões de euros (ao câmbio atual) no exercício de 2017, contando com cerca de 90 milhões de clientes em cerca de 60 países.

O grupo MetLife emprega cerca de 50 mil colaboradores.

Só a Fundação MetLife, patrocinadora deste concurso ‘Inclusion Plus’ tem um orçamento anual de cerca de 100 milhões de euros para apoiar projetos filantrópicos e de empreendedorismo.

A GoParity é uma plataforma de investimento em projetos de energia sustentável, em energias renováveis e eficiência energética.