Portuguesa Innowave abre novo centro de competências em Coimbra e voa até à Ásia

A tecnológica portuguesa Innowave vai passar a ter presença física em oito geografias, depois de anunciar que se prepara para inaugurar dois novos centros de competências em Bangalore, na Índia, e em Lahore, no Paquistão. Portugal, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Estados Unidos da América e Emirados Árabes Unidos e, em breve, estes dois mercados asiáticos fazem com que a empresa passe a ter 339 trabalhadores – e não se vai ficar por aqui.

Além dos 70 colaboradores contratados só este ano, a Innowave, que detém a Thought Creator e a Wintrust, prevê avançar com, pelo menos, três dezenas de novas contratações até ao final de 2018 para funções de desenvolvimento nas áreas de Mobile e Salesforce. A par com a chegada à Índia e ao Paquistão, a empresa de Tecnologias de Informação (TI) instalou esta semana um escritório em Coimbra, com uma equipa de 10 trabalhadores.

O CEO, Tiago Gonçalves, explicou ao Jornal Económico que Coimbra é um “local estratégico” para a Innowave. Segundo o responsável, a estratégia do grupo passa por “atrair e reter talento local”, para que exista “um melhor suporte a clientes globais”. “Primeiro, a forte presença da academia com foco nas novas tecnologias, que a posiciona como uma região de referência para criar um centro de excelência, uma vez que permite às empresas atrair jovens talentos que pretendam permanecer na cidade”, defende.

“Em segundo lugar, a proximidade com cidades como Aveiro e Porto são fundamentais para uma empresa que pretende estar mais próxima dos mercados do norte do país. Por fim, a fixação de ewampresas de TI nesta zona do país, que está em franca expansão, dita que a InnoWave tem que acompanhar este crescimento, dada a estratégia de proximidade e do modelo de entrega global”, disse ao semanário”, sublinha Tiago Gonçalves ao semanário.