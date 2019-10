Portugueses pedem 20 milhões de euros por dia em novos créditos ao consumo

Entre janeiro e o final de julho de 2019 os bancos emprestaram aos portugueses uma média de 20 milhões de euros por dia em novos créditos ao consumo, num total de 4,25 mil milhões de euros, segundo revela a edição do “Jornal de Notícias” desta terça-feira, 1 de outubro.

Em comparação com 2015, ano que a economia voltou a crescer ao nível pré-crise (2010), os pedidos cresceram em sete milhões de euros. Há quatro anos, a taxa de juro média para um crédito ao consumo era de 6,81%, valor que caiu para os 6,23% no ano passado e que em julho de 2019, subiu ligeiramente para os 7%.

Em julho de 2018, o regulador “recomendou que a taxa de esforço do total de créditos ao consumo não ultrapasse 50% dos rendimentos ao longo de toda a vida do empréstimo, inclusive num cenário de subida de três pontos percentuais dos juros ou entrada do cliente na reforma.

Um dos valores que tem diminuído de forma sistemática por trimestre e de acordo com os relatórios do Banco de Portugal está relacionado com o número de cidadãos que são fiadores em contratos de crédito. No final de julho deste ano registavam-se 1.304 milhões, menos nove mil do que em junho do ano anterior e menos 21 mil do que em junho de 2017.