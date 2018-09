Posto Florestal do Poiso remodelado por 281 mil euros

O Posto Florestal do Poiso reabriu esta sexta-feira depois de ter sofrido uma remodelação, com vista à melhoria das condições de trabalho, e no reforço da eficácia da vigilância contra incêndios florestais. A intervenção teve um custo de 281 mil euros.

Trata-se do sexto posto florestal que sofreu uma remodelação, dos 12 previstos pelo Governo Regional, a que acresce as torres de vigilância, num investimento calculado em mais de um milhão de euros.

“Neste investimento do Governo Regional estão incluídos ainda equipamentos de protecção individual, coletes anti-bala, para melhorar as condições de trabalhos da polícia florestal”, disse Susana Prada.

Entre as remodelações efectuadas no Posto Florestal do Poiso inclui-se a substituição e reforço da cobertura, o isolamento térmico e acústico, a substituição das redes de água e esgotos, a remodelação de toda a rede elétrica e de telecomunicações.