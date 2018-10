Poupanças dos portugueses rendem 0,25% (abaixo da média europeia)

Segundo a agência canadiana – que na sexta-feira manteve o ‘rating’ atribuído a Portugal em ‘BBB’, com perspetiva estável – os riscos que ameaçam as perspetivas de crescimento de curto prazo “aumentaram e são sobretudo de natureza externa, relacionados com um agravamento mais acentuado do que o esperado das condições financeiras e com a escalada do protecionismo comercial”.