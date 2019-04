Pousadas de Portugal investem 23 milhões até ao início de 2020

As Pousadas de Portugal, um dos braços do grupo hoteleiro Pestana, vão investir mais cerca de 23 milhões de euros até ao início do próximo ano, revelou Luís Castanheira Lopes ao Jornal Económico. O presidente das Pousadas de Portugal explicou que, além da entrada em funcionamento do Pestana Churchill Bay em Câmara de Lobos, a primeira pousada do grupo na Madeira, prevista para 7 de junho, deverão ser inauguradas nos próximos meses mais duas novas unidades das Pousadas de Portugal, além de mais uma ampliação na pousada de Óbidos.

“A primeira inauguração de pousadas prevista é da unidade das Flores [Rua das Flores], no Porto, prevista para o início do próximo ano”, revelou Luís Castanheira Lopes. A nova pousada das Flores terá 90 quartos.

Outra pousada a abrir pelo Grupo Pestana no início do próximo ano é a de Vila Real de Santo António, com uma capacidade para 58 quartos. Apesar de alguns atrasos em relação ao inicialmente previsto, o projeto está na fase final e marca o reforço do posicionamento do grupo numa região do Algarve que antes não estava bem representada no portefólio das unidades hoteleiras Pestana.

Antes destas duas aberturas ao público, entrará ao serviço, daqui a cerca de dois meses, a referida pousada Pestana Churchill Bay, que exigiu um investimento de quatro milhões de euros. Esta unidade terá um total de 57 quartos.

Também nas próximas semanas deverá ser inaugurada mais uma ampliação da pousada de Óbidos, com a unidade do Lidador, que representará um acréscimo de oferta de 11 quartos. Nesta unidade, o grupo investiu cerca de 1,2 milhões de euros.

Assim, no cômputo geral, as novas unidades das Pousadas de Portugal representam um investimento conjunto de cerca de 23,2 milhões de euros, equivalente a um aumento de oferta de 216 quartos.

A rede Pousadas de Portugal é atualmente composta por 33 unidades no total.

“A inauguração do núcleo Casa do Lidador da Pousada Vila de Óbidos não será contabilizada como uma nova unidade e a abertura do Pestana Churchill Bay somará o total de 34 Pousadas de Portugal”, adiantou ao Jornal Económico fonte do Grupo Pestana.

A mesma fonte acrescentou que, “no total, as Pousadas somam atualmente 1.211 quartos e com a inclusão destas duas novidades na rede contabilizaremos 1.279 quartos”.

“O Grupo Pestana já investiu nos últimos dez anos mais de 100 milhões de euros nas Pousadas de Portugal”, sublinhou Luís Castanheira Lopes, em declarações ao Jornal Económico, justificando que estes novos investimentos previstos até ao início de 2020 se inserem numa aposta consistente do Grupo Pestana desde que assumiu a gestão das Pousadas de Portugal, em setembro de 2003. Nessa altura, o Grupo Pestana foi o vencedor do concurso público internacional lançado pela empresa pública Enatur para a atribuição de uma concessão para a gestão das Pousadas de Portugal por um período de 40 anos. Agora, o grupo detém uma posição de 85% na estrutura acionista do consórcio detentor desta concessão.

Outra das vertentes estratégicas de atuação das Pousadas de Portugal passa pela internacionalização. Luís Castanheira Lopes adiantou, a esse propósito, que “já temos três locais escolhidos, um deles já em funcionamento, no Convento do Carmo, em Salvador da Bahia, no Brasil”. Os outros locais selecionados pelo Grupo Pestana para prosseguir a expansão internacional das Pousadas de Portugal são Montevideu, capital do Uruguai, e São Tomé e Príncipe. “Estamos à procura de mais duas localizações fora da Europa”, revela o presidente das Pousadas de Portugal. Refira-se que, de acordo com as regras estabelecidas pelo contrato de concessão, os locais para implantar novas Pousadas de Portugal no estrangeiro têm de estar de alguma forma ligados à presença portuguesa no Mundo.

Artigo publicado na edição nº 1984, de 12 de abril, do Jornal Económico, com atualização a 26 de abril