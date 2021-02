Praça portuguesa acompanha Europa em alta. PSI 20 é impulsionado por BCP e EDP

O principal índice bolsista português arrancou esta segunda-feira a negociar no verde. O PSI 20 ganha 0,51% para 4.818,92 pontos, em linha com as principais congéneres europeias.

Entre as principais congéneres europeias, o alemão Dax avança 1,07%, o britânico FTSE soma 0,71%, o francês CAC 40 sobe 0,97% e o espanhol Ibex ganha 0,91%. As praças europeias regressam ao verde, depois de no final da última semana, a negociação volátil em Wall Street, devido ao caso da GameStop, ter influenciado negativamente os mercados bolsistas.

O otimismo dos investidores europeus aumenta também por causa da AstraZeneca. A farmacêutica deverá avançar com a entrega de mais nove milhões de doses à União Europeia, até março, de acordo com a Bloomberg.

Na bolsa portuguesa, os títulos do BCP e das energéticas EDP e Galp impulsionam a negociação. O banco liderado por Miguel Maya ganha 0,79% para 0,115 euros, os títulos da EDP avançam 0,73%, para 5,21 euros, e a Galp Energia a sobe 0,19% para 8,30 euros

A petrolífera nacional acompanha a tendência do mercado do “ouro negro”. Em Londres, o Brent avança 1,04%, para 55,58 dólares, e, em Nova Iorque, o WTI ganha 0,84%, para 52,64 dólares.

Mas é o conglomerado Sonae e a papeleira Semapa que iniciaram a sessão a liderar os ganhos. A Semapa, que apresenta hoje os resultados de 2020, segue a subir 1,71% para 8,90 euros.

Já o grupo liderado por Cláudia Azevedo valoriza 1,51%, para 0,671 euros. No retalho, a Jerónimo Martins também negoceia em alta, somando 0,33% para 13,5 euros.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,23% face ao dólar, para 1,210 dólares. A moeda da zona euro também deprecia na relação com a libra, caindo 0,34%, para 0,881 libras. Já a libra aprecia 0,28% face ao dólar, para 1,373 dólares.