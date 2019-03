Praça portuguesa em alta, impulsionada por Altri, Jerónimo Martins, BCP e Galp

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,72%, para 5.243,60 esta quinta-feira, com a Altri, Galp, Jerónimo Martins e BCP a impulsionar o mercado nacional. Entre as principais praças europeias há uma “maré verde”, no dia em que o parlamento britânico vota a posssibilidade de adiar o prazo limite para o Brexit, que oficialmente termina a 29 de março.

Em Lisboa, a “estrela” da sessão é a Altri cujos títulos cescem 4,75%, para 7,50 euros, após a divulgação de resultados relativos a 2018. Depois do fecho do mercado, na quarta-feira, a Altri revelou que fechou o exercício de 2018 com lucros de 194,5 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 102,5% face ao resultado líquido de 96,1 milhões obtido em 2017 – a papeleira sublinhou que 2018 “foi um ano histórico”.

A Jerónimo Martins é outro destaque da sessão, após uma nota do CaixaBank BPI Reasearch ter elevado o preço-alvo da retalhista para finais de 2019, dos 15,75 euros para os 16,50 euros, sinalizando “risco médio”. A recomendação da nota é de “comprar”, uma vez que a casa de investimentos aumentou as estimativas de vendas comparáveis na Polónia e o resultado por ação em 3%, para o período 2019-2021.

A ajudar a dar gás ao PSI 20 estão os ganhos de Galp (1,41%) e BCP (0,96%).

[Dados das 8h20]