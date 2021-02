Praças europeias negoceiam em terreno positivo. BCP e energéticas sustentam PSI 20

A bolsa portuguesa iniciou a sessão desta quinta-feira a negociar no verde. O principal índice bolsista português (PSI 20) ganha 0,32%, para 4.835,06 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Entre as principais congéneres, o alemão DAX avança 0,22%, o britânico FTSE soma 0,22%, o francês CAC 40 sobe 0,25% e o espanhol Ibex 35 valoriza 0,25%. Os investidores continuam a aguardar pela aprovação do pacote de estímulos orçamentais de 1,9 biliões de dólares nos Estados Unidos, sendo que esta quinta-feira revelam alguma timidez face ao ressurgir da tensão comercial entre EUA e China.

A secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, sinalizou que a administração de Biden não fará uma política diferente daquela protagonizada por Trump relativamente a empresas chinesas, como a Huawei ou a ZTE. Raimondo disse que não há razões para retirar essas duas empresas da “lista negra” do Departamento do Comércio.

Na bolsa portuguesa, os títulos do BCP e o sector energético sustentam o PSI 20. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,78%, para 0,117 euros. Entre as energéticas, a Galp soma 0,87%, para 8,401 euros, acompanhando a tendência do mercado petrolífero.

No mercado petrolífero, o Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, soma 0,26%, para 58,84 dólares. Já o WTI, em Nova Iorque, ganha 0,68%, para 56,06 dólares.

Ainda entre as empresas cotadas energéticas, a EDP Renováveis destaca-se ao somar 0,21%, para 23,35 euros.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,29% face ao dólar, para 1,999 dólares. Já na relação com a libra, a moeda da zona euro aprecia 0,15%, para 0,883 libras. A libra, por sua vez, deprecia 0,43% face o dólar, para 1,358 dólares.

[Informação atualizada pelas 8h30]