A Associação de Sócios Gerentes de Agências de Viagens e Turismo (ASGAVT) surgiu em plena pandemia, tendo sido formalmente constituída a 28 de setembro de 2020. No rescaldo de um sector económico afetado como poucos pela razia da Covid-19, Maria Madalena Fernandes, presidente desta recém-criada associação, que relata quebras de faturação de cerca de 70% no sector devido à pandemia, é muito crítica em relação às medidas criadas pelo Governo para apoiar esta atividade económica. Edefende mesmo que teria sido melhor decretar o fecho das agências de viagens.

Em 2019, no período pré-Covid, qual foi o volume de negócios gerado pelo universo de empresas representado pela ASGAVT?

Em 2019, a ASGAVT não tinha ainda sido constituída, contudo, nesse ano. o volume de negócios dos nossos atuais associados rondou os 120 milhões de euros.

Qual foi e está a ser o impacto da Covid-19 na atividade do universo de empresas representado pela ASGAVT?

O impacto foi enorme, as perdas ascenderam a mais de 95% durante muitos meses uma vez que para além de não existir faturação, pois estávamos em estado de emergência e com as fronteiras fechadas, tivemos também de efetuar as devoluções respetivas aos nossos clientes, mesmo não o tendo recebido dos fornecedores.

