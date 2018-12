Preço das casas sobe 0,9% na China

O preço das casas novas subiu 0,9% na china, em novembro, diz a Reuters, contudo a um ritmo mais brando quando comparado com 1% registado no mês anterior.

Os cálculos da agência noticiosa referem que este é o 43º mês consecutivo em que se regista uma subida nos preços das casas na China.

Um inquérito do National Bureau of Statistics (NBS), mostra que 63 das 70 cidades inquiridas tiveram um aumento no preço para casas novas, quando comparado com 65 do mês anterior, de acordo com a Reuters.

Relativamente ao período homólogo verifica-se uma subida de 9,3% no preço das casas, um ritmo mais acelerado face aos 8,6% de outubro, conclui o NBS.