O preço das casas usadas em Portugal disparou 87% no espaço de quatro anos com a média nacional a atingir os 1.981 euros por metro quadrado (euro/m2). Os dados referentes ao período entre janeiro de 2015 e setembro de 2019 são do portal de anúncios imobiliários Idealista e foram divulgados esta quarta-feira, 2 de outubro.

No espaço de um ano, as casas usadas em Portugal subiram 15% entre setembro de 2018 e setembro de 2019.

As maiores subidas anuais até setembro de 2019 tiveram lugar: ilha do Pico (22,7%), Porto (20,8%), Setúbal (14,5%), Aveiro (13,8%), Lisboa (12,9%) e ilha da Madeira (11,8%).

Já as maiores descidas ou subidas menos expressivas tiveram lugar: ilha do Faial (-6,1%), ilha Terceira (-5,3%), Beja (-0,5%), Portalegre (1,5%), Guarda (1,6%) e Évora (1,9%).

Por regiões, a maior subida anual teve lugar na região norte (19,6%), seguida da área metropolitana de Lisboa (16,1%), Região Autónoma da madeira (11,8%), centro (9,8%), Algarve (7,8%), Região Autónoma dos Açores (5,5%) e Alentejo (-0,7%).