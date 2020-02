Preço do combustível desce pela quarta semana na Madeira

O preço do combustível fica mais barato a partir desta segunda-feira na Madeira. Esta é a quarta semana consecutiva em que existe um desagravamento no preço do combustível.

A gasolina passa dos 1,490 para os 1,478 euros por litro, enquanto que o gasóleo desce dos 1,295 para os 1,272 euros por litro.

O gasóleo marcado e colorido desce dos 0,819 para os 0,798 euros por litro.

De referir que o ano começou com a gasolina a 1,476 euros por litro, o gasóleo a 1,285 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0,808 euros por litro.

No ano passado sensivelmente por esta altura a gasolina estava a 1,395 euros por litro, o gasóleo a 1,251 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0,776 euros por litro.