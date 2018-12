Preço do combustível desce pela sexta semana na Madeira

O preço do combustível desce pela sexta semana consecutiva na Madeira a partir desta segunda-feira.

A gasolina passa dos 1,444 para os 1,428 euros por litro, enquanto que o gasóleo desce dos 1,266 para os 1,250 euros por litro.

O gasóleo marcado e colorido é também abrangido por esta descida ao passar dos 0,809 para os 0,795 euros por litro.

No Continente a tendência é também de descida no preço dos combustíveis com quebra de cerca de um cêntimo tanto no gasóleo como na gasolina.

O preço do combustível continua a ser mais barato no Continente do que na Madeira. Em território continental pode-se encontrar gasolina a 1,310 euros por litro e gasóleo a 1,175 euros por litro.