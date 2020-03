Preço do petróleo cai 7% com negociações na OPEP sem avanços

Os preços do petróleo baixavam significativamente esta sexta-feira, numa altura em que as negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados parecem perto do fracasso.

Às 16:51 (hora de Lisboa), o barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio negociava a 46,19 dólares em Londres, uma descida de 7,60% em relação ao valor de encerramento na quinta-feira, mas alguns minutos antes tinha caído para 46,12 dólares, o preço mais baixo desde julho de 2017.

Em Nova Iorque, o barril de petróleo WTI perdia 6,78% às 15:15, para 42,79 dólares, depois ter negociado a 42,30 dólares, no nível mais baixo desde agosto de 2016.

Os países da OPEP e outros produtores, liderados pela Rússia, mantêm hoje negociações para decidir se aprovam um corte adicional de 1,5 milhões de barris por dia para apoiar os preços, numa altura em que se receia uma redução da procura devido à epidemia de Covid-19.