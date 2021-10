Preço do petróleo da OPEP ultrapassa 80 dólares pela primeira vez desde 2018

O barril utilizado como referência pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) – um cabaz de 13 tipos de petróleo, um para cada país membro – foi negociado a 80,43 dólares na terça-feira, mais 2,8% do que no dia anterior.

Essa subida ao nível mais alto desde 10 de outubro de 2018 ocorreu um dia depois de a OPEP e os seus aliados terem decidido, numa teleconferência, manter inalterado o plano em vigor de aumentar gradual e moderadamente o fornecimento de petróleo.

Liderados pela Arábia Saudita e pela Rússia, os 23 países membros da aliança conhecida como “OPEP+” confirmaram que em novembro acrescentarão apenas 400.000 barris por dia de petróleo ao mercado, como já tinham acordado em julho.

Com isto, continuarão a deixar grande parte do grande corte de produção em vigor desde maio de 2020, que adotaram para lidar com o colapso do consumo e dos preços provocado pela crise da pandemia no ano passado.

A decisão desapontou os mercados, que esperavam um aumento maior face ao aumento dos preços da energia e à perspetiva de uma oferta mundial restrita para satisfazer uma procura cada vez mais robusta, impulsionada pela recuperação pós-pandémica e pela estação fria no hemisfério norte.

Os preços da gasolina reagiram imediatamente com fortes subidas e continuaram a tendência ascendente hoje, com o petróleo Brent a exceder 83 dólares por barril esta manhã pela primeira vez desde outubro de 2018, enquanto o petróleo WTI (West Texas Intermediate) terminou na terça-feira a 78,93 dólares, o nível mais alto em sete anos.

No caso do barril de referência da OPEP, o preço diário na terça-feira duplicou o registado um ano antes (39,07 dólares) e subiu o seu valor médio para 67,01 dólares desde o início de 2021, recuperando assim não só do mergulho de 2020, que deixou a média daquele ano em 41,47 dólares, mas também já ultrapassando os 64,04 dólares que foi a média em todo o ano de 2019.