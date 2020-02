Preço do petróleo regista queda acentuada nos Estados Unidos

O preço do barril de petróleo regista uma forte queda desde a abertura dos mercados norte-americanos, devido aos receios de uma diminuição da procura numa altura em que os casos de coronavírus atingem vários países.

Às 16:25 (hora de Lisboa), o preço do barril de petróleo norte-americano WTI baixava 6,01% para 44,26 dólares, pouco depois de ter recuado até 43,85 dólares, o nível mais baixo desde finais de dezembro de 2018.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril negociava à mesma hora a 50,32 dólares em Londres, uma descida de 3,58% em relação ao preço de encerramento na quinta-feira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou hoje para “muito elevado” o nível de ameaça do novo coronavírus, que já infetou cerca de 79.000 pessoas na China e mais de 5.000 no resto do mundo.