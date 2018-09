Preço dos combustíveis sobe pela oitava semana consecutiva na Madeira

O preço dos combustíveis está mais caro esta segunda-feira na Madeira. Este agravamento já dura há oito semanas na Região Autónoma.

A subida no preço é ligeira e abrange a gasolina, gasóleo e gasóleo marcado e colorido.

A gasolina passa dos 1,544 para os 1,545 euros por litro, o gasóleo dos 1,311 para os 1,312 euros por litros, e o gasóleo marcado e colorido dos 0,845 para os 0,846 euros por litro.

No Continente a tendência foi de descida no preço do gasóleo e da gasolina.

É possível, no Continente, encontrar a gasolina entre 1,483 e 1,498 euros por litro e o gasóleo entre os 1,259 e os 1,259 euros por litro.