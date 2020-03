Preço dos combustíveis sofre retificação na Madeira

O presidente da Assembleia da Madeira afirmou que a referiu que a Europa tem de ter consciência da importância geoestratégica e geopolítica destas regiões, alertando que sem esta dimensão atlântica a Europa deixaria de apostar nas grandes riquezas potenciais da economia do futuro, como: as riquezas da economia do mar, as riquezas marinhas e a nossa plataforma continental.