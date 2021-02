Preços da produção industrial melhoraram face a dezembro

O Índice de Preços na Produção Industrial fixou-se em -3% em janeiro, melhorando face ao mês anterior, quando se tinha fixado em -4%. Este valor, que o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta quinta-feira, recuperou um ponto percentual (p.p.) face â variação que tinha sido registada em dezembro.

O agrupamento de energia contribuiu com 0,4 p.p. para a recuperação do índice, sendo também determinante na variação total do índice, com um contributo de -3 p.p. e uma diminuição de 14,5%. Excluindo este agrupamento, a variação dos preços na produção industrial foi nula, quando se tinha fixado em -0,7% em dezembro.

O índice das indústrias transformadoras diminuiu 3,9%, quando se tinha situado em -4,9% no mês anterior, e contribuiu com -3,5 p.p. para a variação do índice agregado.

Por sua vez, a taxa de variação mensal dos preços na produção industrial fixou-se em 2,2%, quando tinha sido de 1,1% no período homólogo. “O índice do agrupamento de energia passou de uma variação de 1,1% em dezembro para 7,6% em janeiro”, indica o INE, acrescentando que o contributo deste agrupamento para a variação agregada foi de 1,3 p.p..

“Os preços na secção das indústrias transformadores apresentaram um crescimento de 1,4% e um contributo de 1,2 p.p. para a variação do índice total”, revela o gabinete estatístico.