O secretário-geral da Associação dos Operadores de Telecomunicações (Apritel), Pedro Mota Soares, defende que as telecoms portuguesas oferecem serviços “a um preço muito competitivo face ao que acontece na Europa” e que o setor das telecomunicações não tem problemas de competitividade.

Questionado pelo JE sobre as recentes afirmações do presidente da Anacom, Cadete de Matos, o líder da associação das operadoras prometeu uma resposta formal “na altura própria”. Mas aproveitou para salientar que o setor apresenta “um elevadíssimo nível de investimento”, oferecendo aos consumidores cada vez mais serviços.

“Não obstante haver hoje mais clientes e mais serviços de comunicações, curiosamente o setor viu a sua receita cair [o volume de negócios caiu 4%, para 5,4 mil milhões de euros em 2018, segundo dados do INE] o que se deve à dinâmica, à competitividade e à inovação existentes”, assegurou.

O regulamento para o leilão das frequências da quinta geração da rede móvel (5G), divulgado pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) em 9 de fevereiro, estabelece obrigações para as operadoras já presentes e um desconto de 25% nas faixas 5G para novos entrantes, com o objetivo de atrair uma quarta operadora de rede móvel, fazer baixar os preços dos serviços junto do consumidor final e, assim, estimular a competitividade.

Pedro Mota Soares defendeu que o setor das telecoms “tem importância para a transição digital, para a economia, para a qualidade de vida, para a coesão social e para a justiça social”.

O dirigente da Apritel lembrou, ainda, que o setor das telecomunicações investiu de forma cumulativa 5,3 mil milhões de euros, entre 2014 e 2018, representando hoje 17.265 empregos diretos em Portugal e 2,3% do produto interno bruto português.

A posição da associação das empresas do setor corresponde ao que o Barclays, o Goldman Sachs e UBS têm defendido nos últimos seis meses nas respetivas notas de research que incidem sobre o setor das telecomunicações nacional. O Barclays indicou que as receitas do setor “têm caído nos últimos cinco anos”. Já o UBS escreveu que Portugal tem o “mercado mais barato, beneficiando de um ambiente competitivo entre três telecom” (NOS, Altice e Vodafone).

O Goldman Sachs salientou que o setor tem “alguns dos preços mais baixos da Europa”.

Apesar de ter-se escusado a um comentário direto sobre o regulamento da Anacom e a estratégia nacional do Governo para o 5G, Mota Soares afirmou: “Todos nós conhecemos o calendário e sabemos dos seus desafios, mas o setor tem vindo a preparar-se para esta dimensão. O setor está preparado para este enorme desafio que é o 5G”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor