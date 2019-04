Preços na produção industrial aceleraram para 1,5%

O índice de preços na produção industrial (IPPI) apresentou uma taxa de variação homóloga de 1,5% (0,8% em fevereiro), um valor superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.), revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao mês de março.

Excluindo o agrupamento de energia, o índice aumentou 0,8%, sendo esta a mesma variação registada no mês de fevereiro. No entanto, a variação mensal do índice total foi nula, uma vez que em março de 2018 se tinha fixado em -0,7%.

Tendo em conta o agrupamento de energia, este apresentou uma variação homóloga de 4,5% (0,9% no mês precedente). Desta forma, deu o contributo mais expressivo, registando 0,9 p.p., para a variação do índice agregado, que compara com 0,2 p.p. em fevereiro.

De acordo com o INE, a secção das indústrias transformadoras registou uma variação homóloga de 1,9%, sendo que em fevereiro do presente ano apenas se registou 1%. A variação do mês de março resultou num contributo de 1,7 p.p. para a variação do índice total.

No 1.º trimestre de 2019, os preços na produção industrial aumentaram 1,1% (3,0% no quarto trimestre de 2018). Os bens intermédios e energia apresentaram contributos de 0,5 p.p. e 0,4 p.p.,respetivamente. Estes valores resultaram em aumentos de 1,4%, nos bens intermédios, 2%, na energia, sendo que no trimestre anteriores se tinham registado 2,5% e 10,1%, pela mesma ordem.