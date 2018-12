Preços na produção industrial desaceleram para 3,6% em novembro

A variação homóloga do Índice de Preços na Produção Industrial foi de 3,6% em novembro, inferior em 1,2 pontos percentuais (p.p.) à registada em outubro, revelam esta quarta-feira os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A informação estatística, que tem como objetivo mostrar a evolução mensal dos preços das transações nas atividades económicas para os mercados interno e externo, informa que o agrupamento de energia apresentou um contributo mais influente para a variação do índice agregado, 2,2 p.p., em resultado da taxa de variação de 10,7% (15,8% em outubro). A variação mensal compara o nível de preços entre dois meses consecutivos.

Excluindo este agrupamento, os preços na produção industrial aumentaram 1,8% (variação de 2,0% no mês anterior). A variação mensal do índice da secção das Indústrias Transformadoras foi -0,3% (0,6% em novembro de 2017), originando um contributo de -0,3 p.p. para a variação do índice total, refere o mesmo organismo no relatório divulgado esta manhã.

