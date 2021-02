Os prémios comerciais de seguro globais aumentaram 22% no quarto trimestre de 2020. Este aumento, o maior desde que o índice foi lançado em 2012, acompanha a média anual de aumentos de 20% no terceiro trimestre e de 19% no segundo trimestre de 2020, de acordo com o relatório ‘Global Insurance Market Index’ divulgado esta quinta-feira pela corretora Marsh.

Embora o índice global tenha aumentado 22%, de acordo com a Marsh, o relatório demonstra que “algumas linhas de seguro podem estar a entrar em fase de planalto em determinadas regiões geográficas”. Por exemplo, nos Estados Unidos os prémios de seguro de danos materiais e de D&O (Directors and Officers Liability Insurance) – seguro que visa proteger o património das pessoas físicas que ocupam cargos com poder de gestão na empresa – evidenciam um crescimento moderado. Também as linhas de danos materiais e responsabilidades registam uma tendência semelhante na Europa Continental e na América Latina e Caraíbas. A nível regional, a Europa continental, a Ásia e a América Latina e Caraíbas registam agora níveis moderados no crescimento de prémios há três trimestres consecutivos.

Segundo o relatório, o aumento médio dos prémios no quarto trimestre foi impulsionado, principalmente, pelas taxas de seguro de danos materiais e das linhas financeiras e profissionais. Entre outras conclusões, o questionário destaca que as linhas financeiras e profissionais globais aumentaram, em média, 47%, um valor superior aos aumentos de 40% registados no trimestre anterior. Os prémios das responsabilidades aumentaram em média 7%, uma ligeira subida face aos 6% verificados no trimestre anterior.

Para António Morna, diretor de Placement da Marsh Portugal, o mercado segurador foi “muito desafiante em 2020 e esperamos que estas condições persistam ao longo da primeira metade de 2021”. “Ainda que estejamos a notar sinais de que o aumento de prémios começa a entrar em fase de planalto em algumas linhas de seguro, os nossos clientes continuam a enfrentar condições comerciais extremamente duras. Comprometemo-nos a apresentar opções de mitigação de risco e de colocação de seguros aos nossos clientes, oferecendo também consultoria e apoio à medida que considerem ajustar os seus padrões de subscrição de seguros”, disse.

Todas as regiões, exceto a América Latina e Caraíbas (9%), registaram aumentos de dois dígitos nos prémios, liderados pelo Reino Unido (44%), o Pacífico (35%) e os Estados Unidos (17%). As taxas de crescimento no quarto trimestre diminuíram ou mantiveram-se estáveis em todas as regiões, à exceção do Reino Unido e do Pacífico.

As coberturas de D&O em empresas públicas continuaram a verificar grandes aumentos, especialmente em grandes mercados como o Reino Unido e a Austrália. Embora o crescimento dos prémios de D&O possa permanecer moderado em determinadas regiões, muitos países registam aumentos entre os 25% e os 50%.