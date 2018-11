Prémios de Telecomunicações: conheça os pacotes mais competitivos

Tendo por base as preferências dos utilizadores do seu simulador gratuito de pacotes de telecomunicações, o ComparaJá.pt distinguiu as ofertas mais competitivas do mercado em seis categorias. Na edição de 2018 dos “Prémios de Telecomunicações” a MEO foi a operadora em destaque ao arrecadar quatro dos seis prémios – “Pacote 3P mais competitivo”, “Pacote 5P mais competitivo”, “Melhor pacote para fãs de Desporto” e “Melhor pacote para Crianças”.

Por sua vez, a NOWO levou a melhor na categoria de “Pacote 4P mais competitivo” e a NOS na categoria de “Melhor Pacote para fãs de Filmes e Séries”.

Portugueses valorizam cada vez mais a velocidade de internet

Para identificar a oferta mais competitiva nas seis categorias, e tendo por base as preferências dos últimos 30.000 utilizadores do seu simulador, o ComparaJá.pt, que é o maior comparador independente de produtos bancários e pacotes de telecomunicações de Portugal, confrontou as características dos diferentes pacotes de telecomunicações das quatro operadoras face aos seus custos mensais.

Com os consumidores a valorizarem cada vez mais a velocidade de internet face ao número de canais de TV, os pacotes com 1.000 Mbps assumiram o protagonismo na edição deste ano dos “Prémios de Telecomunicações”, nos quais a MEO voltou a ser distinguida na categoria de “Pacote 3P mais competitivo”, à semelhança da edição de 2017, desta feita com a sua oferta “TV+NET+VOZ GIGA”.

Já na categoria de “Pacote 4P mais competitivo”, a NOWO levou a melhor face à concorrência devido à sua oferta de baixo custo, conforme havia acontecido em 2017.

Apesar de contemplar apenas 100 Mbps de velocidade de internet enquanto os pacotes mais bem classificados das restantes operadoras contêm 1.000 Mbps, para além de incluir também menos canais e um plafond no telemóvel mais reduzido, a oferta premiada da antiga Cabovisão destacou-se por ser cerca de 37 euros mais barata do que a concorrência, o que representa quase metade do custo mensal.

Nos pacotes que agregam mais serviços, os 5P, a MEO voltou a ser operadora premiada numa categoria bastante disputada dado os pacotes da NOS e da Vodafone apresentarem características muito similares. A NOWO não oferece este tipo de serviços.

Oferta para os mais pequenos marcada por conteúdos interativos

O vencedor do prémio de “Melhor pacote para Crianças” foi a MEO com a oferta de canais deste segmento integrada no pacote M4O Plus (que tem uma mensalidade de 59,99 euros). Esta oferta quadruple-play da MEO apresentou a melhor relação ao nível do número de canais dedicado ao universo infantil disponibilizados – desde canais base a canais exclusivos, para além de conteúdos premium e ofertas adicionais – face ao custo mensal.

Através do M4O Plus os mais pequenos podem aceder a 7 canais base – Disney Channel, SIC K, Panda Biggs, Panda, Disney Junior, Cartoon Network e Baby TV -, 1 canal exclusivo (ao qual apenas os clientes desta operadora podem ter acesso) que não possui um custo adicional – JimJam -, e ainda a duas soluções premium desta categoria – Disney on demand e Cartoon Network Premium.

Este pacote inclui ainda um conjunto alargado de serviços adicionais dedicados ao universo infantil, nomeadamente apps de aprendizagem e entretenimento – tais como a Nutri Ventures, a Vida na Estrada, a Could Jump, entre outras -, uma app de conteúdos on demand (MEO Kids/MEO Kiddy), bem como ofertas sazonais de canais temporários (os exemplos mais recentes foram o Disney Channel Forever e o Marvel Mania).

Filmes e Séries sem limites e para todos os gostos

A NOS foi a operadora vencedora nesta disputada categoria que distingue o pacote mais completo para quem não quer perder os melhores filmes e séries do momento. O pacote NOS 4 (com Box HD) apresenta a melhor relação ao nível do número de canais e ofertas dedicadas aos aficionados do mundo das séries e do cinema face ao custo mensal (57,99 euros).

Com 12 canais base – AMC, AXN, AXN Black, AXN White, BBC Entertainment, Canal Hollywood, FOX, FOX Comedy, FOX Crime, FOX Movies, FOX Life e Syfy – e um canal exclusivo – Sundance TV -, a operadora permite ainda acesso a um conjunto alargado de canais premium (com custo mensal acrescido) – SET, SET Max, TVCine (1, 2, 3 e 4) e TVSéries – bem como a um serviço adicional de streaming, o NOS Play. A operadora oferece ainda o acesso à app FOX Play, adesão em Videoclube e descontos em bilhetes de cinema.

Fãs de Desporto com acesso a conteúdos variados

A MEO venceu também o prémio de “Melhor pacote para fãs de Desporto” com o pacote M4O Giga (cuja mensalidade é de 79,99 euros), que disponibilizar 4 canais base – SportTV +, Sporting TV, Eurosport 1 e Eurosport – e canais 3 exclusivos que não possuem um custo adicional – A BOLA TV, Real Madrid TV e Kombat Sport -, e por disponibilizar ainda o acesso às soluções premium padrão desta categoria – Benfica TV, PFC e Sport TV.

A metodologia dos “Prémios de Telecomunicações” pode ser consultada aqui.