Presidência portuguesa expõe prioridades para a Justiça, Administração Interna e Saúde na próxima semana

O Parlamento Europeu vai continuar a auscultar o Governo sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE). Entre os dias 1 e 4 de fevereiro, os eurodeputados vão ouvir e questionar os ministros portugueses com as pastas do Planeamento, da Administração Interna, da Justiça e da Saúde, segundo um comunicado da representação portuguesa na União Europeia. Todas as audições decorreram por videoconferência.

O primeiro governante a ser ouvido na segunda vaga de audições ao Executivo, será Nelson de Souza. O ministro do Planeamento será ouvido já na segunda-feira, 1 de fevereiro, na comissão do Desenvolvimento Regional. A troca de pontos de vista com os eurodeputados tem início marcado para as 12h45.

Segue-se a audição dos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Justiça, Francisca Van Dunem, na comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. A audição a Cabrita e Van Dunem está agendada para quinta-feira, 4 de fevereiro, pelas 12h45. Nesta audição, tal como o Jornal Económico já tinha noticiado, os deputados do Parlamento Europeu vão aproveitar a ocasião para pedir novos esclarecimentos à ministra da Justiça sobre o caso da nomeação do procurador europeu.

A ministra da Saúde, Marta Temido, falará ao Parlamento Europeu no mesmo dia e à mesma hora. A governante, responsável pela orientação do combate à pandemia em Portugal, vai ser ouvida na comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

Os membros do Governo português têm vindo a participar em reuniões das comissões no Parlamento Europeu, porque Portugal preside o Conselho da União Europeia até ao final de junho de 2021.

A primeira ronda de audições públicas decorreu entre 25 e 28 de janeiro, tendo participado nelas os restantes membros do Executivo nacional.

As prioridades já reveladas

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, foi ouvido no dia 25 de janeiro na comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Matos Fernandes disse que Portugal irá promover a UE como líder na ação climática e uma recuperação verde, sublinhando ainda que alcançar um acordo na Lei Europeia do Clima é uma das principais prioridades legislativas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi ouvido no dia 26 de janeiro. No Parlamento Europeu, Santos Silva falou da importância de dar nova vida ao diálogo transatlântico entre a União Europeia e a presidência dos EUA de Joe Biden, bem como do fortalecimento dos laços entre a UE e a região da Ásia-Pacífico, especialmente com a Índia. O político português defendeu, ainda, intensificação da cooperação europeia com África e a União Africana, por exemplo, no que respeita ao futuro Acordo de Parceria que sucederá ao Acordo de Cotonou.

No mesmo dia, foram ouvidos o ministro das Pescas (Ricardo Serrão Santos), das Infraestruturas e Habitação (Pedro Nuno Santos), da Cultura (Graça Fonseca), da Educação (Tiago Brandão Rodrigues), da Agricultura e Desenvolvimento rural (Maria do Céu Antunes), da Justiça (Francisca Van Dunem) e da Presidência (Mariana Vieira da Silva).

Ricardo Serrão Santos explicou, na comissão parlamentar das Pescas, que a presidência está comprometida em avançar as negociações das quotas com o Reino Unido e em alcançar um acordo com a Noruega. Este tem é um tema importante para Bruxelas, uma vez que a incerteza quanto às quotas de pescas com o Reino Unido, no pós-Brexit, foi um dos dossiês que provocou um impasse no acordo firmado entre o bloco comunitário e o bloco britânico.

Já Pedro Nuno Santos, falou na importância dos sectores do turismo e dos transportes, prometendo que a presidência portuguesa vai procurar criar condições para uma recuperação rápida e uma transformação desses sectores, tendo em conta as fragilidades que evidenciaram com o impacto da pandemia. O sector ferroviário também foi tema de conversa, bem como a área das telecomunicações.

A Ministra da Cultura informou a Comissão da Cultura e da Educação, por sua vez, que o apoio à recuperação dos sectores cultural e criativo é uma prioridade, assim como o fortalecimento da segurança social para artistas, autores e outros trabalhadores nas áreas culturais. Os eurodeputados apelaram à ministra para reservar pelo menos 2% dos fundos de recuperação para os setores cultural e criativo e para tornar vinculativo para todos os Estados-membros o investimento na proteção social dos trabalhadores.

Os Ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, reforçaram o seu empenho em reduzir as desigualdades no acesso à educação, na formação e no desenvolver de novas aptidões profissionais de trabalhadores de todas as idades. Os eurodeputados pediram o reforço da Garantia para a Juventude.

A governante Maria do Céu Antunes falou na comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, onde disse que a conclusão das conversações relativas à Política Agrícola Comum é uma das prioridades da presidência portuguesa. Segundo a ministra da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, um acordo nesta matéria deverá ser alcançado em abril.

Já a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, relembrou na comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros que as mulheres estão a ser particularmente afetadas pela crise da COVID-19. A governante portuguesa disse que será uma prioridade organizar uma conferência sobre a violência contra as mulheres e trabalhar para criar uma linha de apoio europeia para denúncias de violência doméstica.

No dia 27 de janeiro, Francisca Van Dunem, que volta ao Parlamento Europeu no dia 4 de fevereiro, foi à comissão dos Assuntos Jurídicos falar sobre a digitalização e acesso à justiça, proteção de adultos vulneráveis, crimes ambientais, combate ao discurso de ódio e ilegal online e os direitos das mulheres e crianças. Os eurodeputados pediram que a mitigação dos efeitos negativos da pandemia no sector judicial seja uma prioridade.

A 28 de janeiro, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, esteve na subcomissão da Segurança e da Defesa e garantiu que a presidência portuguesa vai continuar a promover a autonomia estratégica da UE e a trabalhar no desenvolvimento das Orientações Estratégicas Europeias comuns. As relações do clube de Bruxelas com os países africanos será também uma prioridade nos assuntos de Defesa, bem como a segurança marítima em áreas como o Golfo da Guiné e o oceano Atlântico. João Gomes Cravinho mencionou, ainda, a operacionalização do Fundo de Defesa Europeu como uma das prioridades.

Na comissão do Mercado Interno e da Proteção do Consumidor, a 28 de janeiro, o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, reforçou que a presidência portuguesa se irá focar no alcance duma recuperação forte e justa da pandemia. Mas Siza Vieira disse que tal dependerá do desenvolvimento do fundo de recuperação Próxima Geração UE e a aprovação e execução dos planos nacionais de recuperação.