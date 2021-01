Presidenciais: Marcelo dominou na Madeira e liderou em todos os concelhos

O agora reeleito presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o grande vencedor das presidenciais realizadas no passado domingo na Madeira. Na região foi o candidato mais votado reunindo 72,16% dos votos, o que correspondeu a a 77.945 votos. A taxa de votantes ficou em 42,71%.

A seguir a Marcelo Rebelo de Sousa apareceu André Ventura que reuniu 9,85% e 10.642 votos, Ana Gomes 7,88% e 8.510 votos, Marisa Matias 4,26% e 4.601 votos, Tiago Mayan 2,30% e 2.484 votos, Vitorino Silva 1,84% e 1.986 votos, e João Ferreira 1,72% e 1.855 votos.

Marcelo Rebelo de Sousa venceu também em todos os concelhos da região autónoma. No Funchal liderou com 69,60% e 31.714 votos, seguido por André Ventura com 10,11% e 4.607 votos.

Em Câmara de Lobos o eleito foi Rebelo de Sousa com 75,87% e 9.594 votos seguido por André Ventura 8,98% e 1.136 votos. Na Ribeira Brava Rebelo de Sousa liderou com 75,04% e 4.348 votos seguido por André Ventura 10,15% e 588 votos. Na Ponta do Sol Rebelo de Sousa conseguiu 77,12% e 3.034 votos seguido por André Ventura com 9,86% e 388 votos.

Na Calheta Marcelo Rebelo de Sousa teve 79,15% e 4.233 votos seguido por André Ventura 8,56% e 458 votos. No Porto Moniz Rebelo de Sousa venceu com 73,36% e 1.071 votos seguido por André Ventura que reuniu 10,34% e 151 votos. Em São Vicente Marcelo Rebelo de Sousa teve 76,31% e 1.878 votos, e foi seguido por André Ventura com 9,79% e 241 votos.

Em Santana Marcelo Rebelo de Sousa venceu com 78,96% e 2.623 votos, seguido por André Ventura com 7,01% e 233 votos. Em Machico venceu Rebelo de Sousa com 72,80%5.759 votos, seguido por Ana Gomes com 9,44% e 747 votos. No Porto Santo à frente ficou Rebelo de Sousa com 67,26% e 1.553 votos, seguido por André Ventura que obteve 14,98% e 346 votos.