Presidenciais: pandemia levou menos 6.317 pessoas às urnas na Madeira

A pandemia levou a que a taxa de votantes baixasse na Madeira nas presidenciais. A região contudo teve mais 1.987 eleitorais em condições de votar. Em 2016 a taxa de votantes foi de 45,50% (256.058 inscritos e 116.517 votantes) enquanto que em 2021 a taxa ficou em 42,71% (258.045 inscritos e 110.200 votantes), de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.

A taxa de votantes em todos os concelhos com exceção da Ponta do Sol, Machico e Porto Santo. Na Ribeira Brava, Calheta, e São Vicente, apesar de terem ido menos pessoas votar, as diferenças foram pouco significativas face à eleição anterior.

Em 2016, o Funchal teve uma taxa de votantes de 46,82% (49.839 votantes e 106.437 inscritos), Câmara de Lobos (Votantes 43,11%, 13.829 votantes 32.076 inscritos), Ribeira Brava (Votantes 43,61%, 6.063 votantes, 13.904 inscritos), Ponta do Sol (Votantes 40,39%, 3.933 votantes, 9.737 inscritos), Calheta (Votantes 44,96%, 5.504 votantes, 12.241 inscritos), Porto Moniz (Votantes 45,46%, 1.453 votantes, 3.196 inscritos), São Vicente (Votantes 42,18%, 2.616 votantes, 6.202 inscritos), Santana (Votantes 46,90%, 3.841 votantes, 8.190 inscritos), Machico (Votantes 41,98%, 8.749 votantes, 20.840 inscritos), Porto Santo (Votantes 40,44%, 2.186 votantes, 5.405 inscritos)

Em 2021 o Funchal teve uma taxa de votantes de 43,61% (46.496 votantes, 106.611 inscritos), Câmara de Lobos (Votantes 39,38%, 12.921 votantes, 32.813 inscritos), Ribeira Brava (Votantes 42,42%, 5.954 votantes, 14.035 inscritos), Ponta do Sol (Votantes 40,56%, 4.022 votantes, 9.917 inscritos), Calheta (Votantes 44,16%, 5.442 votantes, 12.323 inscritos), Porto Moniz (Votantes 49,40%, 1.493 votantes, 3.022 inscritos), São Vicente (Votantes

41,42%, 2.509 votantes, 6.057 inscritos), Santana (Votantes 44,37%, 3.367 votantes, 7.589 inscritos), Machico (Votantes 38,88%, 8.045 votantes, 20.691 inscritos), Porto Santo (Votantes 45,58%, 2.358 votantes, 5.173 inscritos).