As direções do PSD e CDS-PP declararam-se vencedoras na reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa para a Presidência da República, com 60,7% dos votos, mas os 11,9% do deputado e líder do Chega, André Ventura, deixaram o centro-direita inquieto. No PSD, entre muitas críticas a Rui Rio, pede-se reflexão profunda e teme-se que o partido fique “refém” do Chega, enquanto no CDS-PP houve o apelo de Adolfo Mesquita Nunes para um congresso antecipado.

Ao Jornal Económico (JE), o ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro defende que “ainda é cedo” para avaliar o impacto do Chega no eleitorado à direita, mas acredita que “não terá um reflexo tão grande nas legislativas”. Isto porque Ventura mostrou-se sobretudo forte “nas zonas rurais” e o quase meio milhão de votos que conseguiu “pode não se traduzir em eleição de deputados”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor