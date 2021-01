O candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP considera que as eleições deram “inequívocas respostas acerca do nosso futuro imediato” e retirou duas notas do resultado eleitoral: “é preciso mais” na construção de pontes, na justiça social e na gestão da pandemia, e é preciso rever leis para consagrar voto em situação de pandemia.