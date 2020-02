Presidente da Assembleia da Madeira deixa recado ao PS “para não se intrometer na sua agenda”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, deixou um recado ao PS, no sentido dos socialistas não se intrometerem na sua agenda da mesma forma que o presidente da Assembleia Regional não se intromete na agenda do PS.

Em causa esteve uma observação de Miguel Iglésias, líder parlamentar do PS Madeira, relativamente à presença de José Manuel Rodrigues, durante a tomada de posse de Mário Pereira, como diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), depois de no dia anterior se terem demitido 33 diretores de serviço e coordenadores de unidades de saúde do SESARAM em protesto contra a “nomeação partidária” de mário pereira.

De referir que Mário Pereira, antigo deputado do CDS-PP, foi indicado pelo Governo da Madeira para assumir a direcção clínica do SESARAM.

“O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vai onde é convidado e onde entende que deve estar. O presidente da Assembleia da Madeira não se intromete na agenda do PS, e espera o que o PS não se intrometa presidente da Assembleia da Madeira”, disse José Manuel Rodrigues.