Presidente da Assembleia da Madeira diz pandemia não pode acentuar desigualdades sociais

O presidente do Governo da Madeira espera que o mandato do presidente da República seja exercido com “maior intervenção e contundência”. O governante insular disse que a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa é “importante para a estabilização do regime” e salientou que existem agora “todas as condições” para o Presidente da República exercer o seu “poder de influência” nas decisões do executivo, liderado pelo socialista António Costa, e atender às necessidades das regiões autónomas, nomeadamente quanto à revisão da Lei das Finanças Regionais.