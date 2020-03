Presidente da Assembleia da Madeira pede mais apoios para transportes

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, pediu mais apoios para os transportes para as regiões que compõem a Macaronésia, durante a reunião do Grupo de Ligação que se encontra a preparar as X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que se realizam em cabo verde, entre 13 e 14 de julho.

“Nos transportes aéreos temos dado alguns passos positivos quer através das companhias açoriana e canariana, mas nos transportes marítimos julgamos que há muito ainda a fazer”, defendeu José Manuel Rodrigues.

Os representantes da Madeira nesta reunião do Grupo de Trabalho, que ainda incluem os líderes parlamentares do PSD e PS na Assembleia Regional, propuseram que São Tomé e Príncipe fosse também integrado neste mecanismo de apoio aos transportes.