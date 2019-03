Presidente da Boeing: ”Estamos a tomar as medidas necessárias para garantir a total segurança do 737 MAX”

Perante o crescente escrutínio em torno da segunda queda do avião 737 Max, o CEO da Boeing divulgou, na segunda-feira, uma carta aberta às companhias aéreas e passageiros sobre a investigação que está atualmente a decorrer. “Os nossos corações estão pesados, e continuamos a oferecer as nossas mais profundas condolências aos entes queridos dos passageiros e da tripulação a bordo”, lamentou Dennis Muilenburg na sua carta aberta.

“A segurança está no centro de quem somos na Boeing, e garantir viagens seguras e confiáveis ​​nos nossos aviões é um valor duradouro e nosso compromisso absoluto com todos”, acrescentou o empresário norte-americano, que relembrou as 158 vítimas do acidente.

O CEO da Boeing, que tem sido alvo de críticas pesadas depois do acidente no dia 10 de março, na Etiópia, garantiu que a empresa estava a “tomar as medidas necessárias para garantir a total segurança do 737 MAX”, acrescentando que uma atualização de software para o avião vai chegar “em breve” juntamente com uma ”revisão do manual de treino dos pilotos para corrigir os erros dos sensores MCAS”.

A agência reguladora do transporte aéreo dos Estados Unidos da América deu ao fabricante até abril para modificar o sistema MCAS.

“Estamos a trabalhar juntamente com os nossos clientes, reguladores internacionais e autoridades governamentais para apoiar as investigações mais recentes, entender os actos e ajudar a prevenir futuras tragédias”, sublinhou.

A Boeing informou que enviou uma equipa de investigadores para a Etiópia para ajudar a recolher mais detalhes sobre o último acidente, que, segundo especialistas, tem muitas semelhanças com o acidente da Lion Air, em outubro, que provocou 189 vítimas mortais. Segundo especialistas, ambos os jatos caíram ”abruptamente” logo após a decolagem. Não está definitivamente claro, no entanto, que ambos os incidentes estejam relacionados.

Cabe às autoridades etíopes, no entanto, avançar com mais informações sobre o acidente. Enquanto isso, a Boeing decidiu suspender todos os voos com os 371 aviões 737 Max 8. Um relatório completo sobre o acidente da Ethiopian Airlines é esperado dentro de 30 dias.

Este foi o segundo acidente envolvendo o modelo 737 Max 8 em menos de seis meses, após a queda da Lion Air na Indonésia, na qual 189 pessoas morreram em outubro de 2018. A companhia aérea soma 346 vítimas mortais reportadas, entre passageiros e tripulantes.