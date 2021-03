Presidente da República deve visitar esta sexta-feira a Madeira

O secretário-geral da EISAP sublinha que o ensino em Portugal na área dos marítimos não está ao nível de outros países. Nuno Mendão sublinha que as escolas com oferta letiva na área deveriam apostar mais na formação em inglês. Com uma melhor formação, e conteúdos em inglês, poderiam estar reunidas as condições para atrair mais empresas do setor para Portugal.