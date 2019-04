Presidente da República envia condolências devido a acidente na Madeira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou condolências devido ao acidente que até ao momento já provocou 28 mortos, devido a queda de um autocarro, no Caniço, na Madeira, confirme disse o presidente da Câmara Municipal de Santa cruz, à Lusa.

“Este é um momento difícil e de pesar que não pode assombrar o contributo que a Madeira tem dado na abertura ao mundo”, disse o presidente da República à RTP. “O pesar de todos os portugueses aos familiares das vítimas bem como a solidariedade neste momento trágico”, disse o chefe de Estado, ao canal de televisão.

De referir que Marcelo Rebelo de Sousa vai viajar ainda esta noite para a Madeira.

O plano de emergência do Hospital do Funchal já foi activado e as operações estão a ser lideradas pela Protecção Civil, disse o Governo Regional, e no local estão pelo menos 19 viaturas para as operações de resgate.

O Governo Regional já enviou também, uma mensagem de pesar relativamente aos afectados por este acidente.