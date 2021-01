Renovação do EdE prevê contratação de médicos estrangeiros, cobrança imediata de coimas, controlo nas fronteiras e proibição de aulas presenciais

O Presidente da República propôs hoje ao Parlamento renovação do Estado de Emergência (EdE) até 14 de fevereiro. A renovação do EdE tem a duração de 15 dias com início às 00h00 de 31 de janeiro e terminado às 23h59 do dia 14 de fevereiro.

O Governo já deu o parecer favorável a esta renovação, e Marcelo Rebelo de Sousa enviou esta quarta-feira, 27 de janeiro, o documento para o Parlamento onde será debatido e votado amanhã. A pandemia em Portugal continua em ritmo acelerado. Ainda hoje, o número de mortes voltou a atingir um recorde em 10 meses de pandemia (293 vítimas mortais).

“Os peritos insistem que a intensidade e eficácia das medidas restritivas, em particular um confinamento mais rigoroso, é diretamente proporcional à eficácia e rapidez da desaceleração de novos casos, em seguida de internamentos e finalmente de óbitos”, segundo o projeto de decreto presidencial.

No documento, o chefe de Estado destaca que a “situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19 continua a agravar-se, fruto, segundo os peritos, da falta de rigor no cumprimento das medidas restritivas, bem como de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, que tornam ainda mais difícil a contenção da disseminação da doença”.

A proposta de decreto também reconhece que a “capacidade hospitalar do país está posta à prova, mesmo com a mobilização de todos os meios do SNS, das Forças Armadas, dos setores social e privado, pelo que não há alternativa à redução de casos a montante, que só é possível com a diminuição drástica de contágios, que exige o cumprimento rigoroso das regras sanitárias em vigor e a aplicação de restrições de deslocação e contactos”.

Uma das novidades desta renovação é a possibilidade de contratação de profissionais de saúde reformados ou estrangeiros. “Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua

qualificação no estrangeiro”.

Ao contrário da anterior, esta renovação já prevê a cobrança imediata de coimas. “Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata das coimas devidas pela violação das regras de confinamento”.

Outra novidade face ao EdE anterior é que este documento já prevê que “podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, em qualquer nível de ensino dos setores publico, particular e cooperativo, e do setor social e solidário, incluindo a educação pré-escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame”.

Por outro lado, o projeto de parecer prevê a imposição de controlos nas fronteiras terrestres em articulação com Bruxelas: “podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente suspendendo ou limitando chegadas de certas origens, impondo a realização de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 ou o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades competentes”.