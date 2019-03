Presidente da República recebe esta terça-feira PS e PSD em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber esta terça-feira o PS e o PSD no Palácio de Belém. O encontro insere-se no quadro dos “contactos regulares” que o chefe de Estado tem mantido com os diferentes partidos políticos com assento parlamentar e acontece três meses depois da última audiência.

Os encontros entre Marcelo Rebelo de Sousa e os líderes do PS e PSD estão marcados para as 11h00 e as 12h30, respetivamente, de acordo com uma nota divulgada pela Presidência na passada sexta-feira. Em cima da mesa estarão temas como as eleições europeias, as regionais da Madeira e as legislativas, e assim como outros temas relacionados com a vida parlamentar e política.

Esta segunda-feira, o chefe de Estado português recebeu, às 12h00, o deputado parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva. Entre os temas debatidos estiveram as expectativas do PAN para as próximas eleições, o silenciamento do PAN no voto de pesar e solidariedade pelo Tibete e as vítimas da opressão chinesa, as alterações climáticas e a greve climática estudantil. À saída da reunião, André Silva garantiu que o presidente “ficou bastante sensibilizado, preocupado de facto, com todos os temas”.

Seguiu-se a audição do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), às 13h00. A deputada Heloísa Apolónia transmitiu “preocupação” a Marcelo Rebelo de Sousa, pelo facto de a União Europeia estar atualmente “muito afastada dos cidadãos” e defendeu a necessidade de haver vozes realistas e “não subservientes aqueles que são os desejos das elites da União Europeia (UE)”.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, fez-se acompanhar, às 14h30, dos comunistas João Oliveira, João Ferreira e Manuela Pinto Ângelo na residência oficial do presidente da República. À saída, o líder comunista recusou-se a fazer “desenhos prévios” das duas “batalhas eleitorais” deste ano, mas garantiu que o PCP está disponível para “dar uma contribuição à luz do interesse nacional”.

O CDS e o Bloco de Esquerda (BE) foram também ouvidos esta segunda-feira, às 16h00 e 17h30, respetivamente.

A última audiência aos sete partidos políticos com assento parlamentar aconteceu entre os dias 5 e 6 de dezembro. O principal tópico tratado na altura foi o Orçamento do Estado para 2019 que estava, na altura, a ser discutido na especialidade na Assembleia da República e a data das eleições legislativas. Em 2018, o chefe de Estado reuniu-se com os partidos por três vezes: em fevereiro, julho e dezembro.