Presidente de Angola não confirma saída da Sonangol da Galp e BCP

O Presidente de Angola não confirma a saída da Sonangol do capital social do BCP. Em conferência de imprensa, em Lisboa, João Lourenço contou este sábado que foi abordado no Porto por um empresário de um banco (sem o identificar) e que lhe disse para ficar “descansado”.

Os meios de comunicação social presentes questionaram o governante sobre as declarações proferidas ao “Expresso”, onde admitiu que a Sonangol poderia deixar de ter participações em empresas que não fizessem parte do seu ‘core business‘. João Lourenço quis clarificar as respostas e disse que nunca falou na venda de participações em negócios exclusivamente portugueses. “Nós falamos no geral”, afirmou aos jornalistas, citado pelo jornal online “Observador”.

A petrolífera angolana detém uma participação de 19,5% no banco português. Na energética, a Sonangol intervém de forma indireta por via de uma parceria com Isabel dos Santos e o grupo Amorim.

Após a entrevista ao semanário do grupo Impresa, o mercado das fusões e aquisições começou a agitar-se. Na edição desta sexta-feira, o Jornal Económico noticiou que, da lista de participações que o governo angolano quereria vender, aquela que mais interesse tem despoletado é a participação na Galp Energia. Os chineses da Sinopec estão na corrida.

Fonte da banca de investimento admitiu ao jornal de economia que já estava a receber telefonemas de grande bancos internacionais, especialistas em fusões e aquisições, à procura de escritórios de advogados com relações privilegiadas com o Estado angolano. Os bancos estão já a reunir interessados que irão levar à Sonangol para que a petrolífera angolana venda a sua participação na elétrica nacional.