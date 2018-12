Presidente de Moçambique diz que nação está estável e regressou ao crescimento

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu hoje no parlamento que o país está “estável”, defendendo que o país voltou à rota do crescimento e prosperidade, depois de ter entrado em crise económica e política em 2016.

“Podemos afirmar, com segurança, que o estado da Nação é estável e que nos inspira confiança”, declarou Filipe Nyusi, falando na Assembleia da República sobre a situação geral da nação de 2018.

Segundo Nyusi, a grande conquista deste ano foi o alcance da estabilidade política e social, que permitiu que o país se concentrasse na atividade económica.

“Essa estabilidade permitiu que se lançasse a retoma da nossa economia”, enfatizou, durante um discurso que se prolongou por cerca de duas horas.

O Presidente moçambicano apontou a estabilização da política monetária e taxa de câmbio, bem como a redução da taxa de juros e da inflação como grandes ganhos no plano macroeconómico.

No campo social, o país conheceu uma assinalável expansão das redes escolar e de saúde, abastecimento de água e energia, continuou.

“Fomos capazes de apetrechar as escolas com carteiras, fomos capazes de instalar estabelecimentos bancários nos distritos e fomos capazes de construir novas vias de acesso em todas as províncias”, destacou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano salientou que o país voltou a ganhar a confiança internacional, depois de em 2016 ter perdido o apoio direto ao Orçamento do Estado, na sequência da descoberta de dívidas secretamente avalizadas pelo Governo.

“Nós, moçambicanos, fomos capazes de restabelecer a confiança e credibilidade internacional”, defendeu Filipe Nyusi, muitas vezes aplaudido pela bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, perante o silêncio das duas bancadas da oposição (Resistência Nacional Moçambicana e Movimento Democrático de Moçambique).