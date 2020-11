Presidente do Governo da Madeira quer reforço da fiscalização da ARAE em bares que estão a violar regras sanitárias

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse que alguns bares fora do Funchal “têm violado reiteradamente” as normas relativas ao horário de fecho e não estão a assegurar o distanciamento social. O líder do executivo madeirense já notificou a Autoridade Regional de Atividade Económicas (ARAE) e a polícia no sentido de se aplicar multas ou encerrar esses estabelecimentos, para além do reforço das operações de fiscalização.

“Todos os bares nessa situação serão fiscalizados”, reforçou o governante. Albuquerque disse que tem existido fiscalização, que têm sido cumpridas as normas da Direção Geral de Saúde (DGS), apesar destas situações de incumprimento, mas que não se pode ter “um polícia em cada esquina”.

O líder do executivo madeirense, sobre a situação do coronavírus na região, disse que ainda “não temos transmissão comunitária” de covid-19.

“Temos 70 cadeias de transmissão individual, que estão monitorizadas e que foram reduzidas”, acrescentou.

O líder do executivo madeirense abordou também as declarações do diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) que alertava para a possibilidade de a Madeira brevemente entrar numa situação de transmissão comunitária de covid-19.

Albuquerque saudou esse alerta, e diz que este serve para preparar os serviços de saúde de modo a que tenham capacidade de resposta para uma situação de transmissão comunitária de covid-19.

O governante voltou a vincar que quatro mil estudantes vão regressar à Madeira, para férias de natal, voltou a vincar a importância da testagem para o controlo da pandemia, e apelou a que esses mesmos estudantes realizem o teste em território continental.

Albuquerque disse ainda que aqueles que regressarem à Madeira, e quando em isolamento profilático, devem evitar contactos de modo a diminuir o risco de contágio a outras pessoas.