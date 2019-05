Primeiro Airbus A321LR da TAP voou hoje de manhã para Praga

O primeiro Airbus A321 Long Range (longo curso), CS – TXA, iniciou hoje os seus voos comerciais, tendo tido como primeiro destino Praga, a capital checa.

“Este novo modelo da Airbus é o primeiro avião ‘narrow body’ [fuselagem estreita] da TAP com capacidade para operar rotas transatlânticos, oferecendo o conforto ‘premium’ de um avião do longo curso”, assegura um comunicado da transportadora aérea nacional.

Segundo esse documento, o novo Airbus A321 LR “tem 16 assentos em executiva, sendo que quatro são individuais, e oferece mais espaço em económica, equivalente ao disponível no Airbus A330neo”.

“O Airbus A321LR é o primeiro de 14 aviões deste modelo encomendados à Airbus e pode transportar até 168 passageiros. Permite reforçar a operação do médio e longo curso da TAP, em combinação com o Airbus A330neo. A TAP é mesmo a primeira companhia aérea do mundo a operar em simultâneo o Airbus A330neo e o Airbus A321 Long Range”, destaca a empresa liderada por Antonoaldo Neves.

A transportadora aérea nacional irá receber um total 37 novos aviões este ano e 71 até 2025, “ficando assim com uma das frotas mais modernas do mundo”.

“Esta renovação e crescimento da frota tem permitido à TAP anunciar novos destinos e mais frequências”, conclui o referido comunicado.