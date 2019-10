Prioridade do Governo é avaliar danos do furacão Lorenzo, diz António Costa

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que, neste momento, a principal preocupação do Governo é fazer a avaliação dos danos causados pela passagem do furacão “Lorenzo” pelo arquipélago dos Açores.

“Continua a haver uma quebra dos ventos. Poderemos dizer que, do ponto de vista meteorológico, pela hora do almoço a situação estará normalizada, embora se mantenham situações de marés bastante alteradas, o que põe em causa a navegação e a segurança de alguns portos”, disse António Costa, em declarações aos jornalistas.

Em conferência de imprensa a partir da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, António Costa lembrou que, a agora, “que amanheceu vai ser mais fácil fazer uma avaliação dos danos ocorridos”. “Se for necessário irei aos Açores”, sublinhou esta manhã aos meios de comunicação social, antecipando que a deslocação não deverá ser necessária.

O primeiro-ministro revelou ainda que se registaram 82 ocorrências nesta região autónoma, inclusive três habitações “duramente atingidas”. O maior dano terá acontecido no Porto das Lages na ilha das Flores, mas o maior número de ocorrências foi no Faial. “Há várias zonas onde ainda não está restabelecida a energia elétrica”, explicou António Costa.

Segundo o líder do Executivo português, os serviços poderão reabrir amanhã e retomar as suas atividades se a situação meteorológica não se alterar. “Tudo indica que as coisas correram melhor do que se chegou a temer”, admitiu o primeiro-ministro, que tem estado em “contacto permanente” com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dos Açores declarou hoje que o período crítico do furacão “Lorenzo” decorrere até às 09:00 locais (10:00 em Lisboa).

Para as ilhas das Flores e do Corvo (grupo Ocidental), prevê-se vento sueste rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 quilómetros por hora (km/h), com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 km/h, chuva por vezes forte e ondas de sul passando a sudoeste, com altura significativa entre 10 e 15 metros.

Já para o grupo Central é esperado vento sudoeste com rajadas até 160 km/h, períodos de chuva e ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre nove e 12 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 22 metros.

Nas ilhas do grupo Oriental – São Miguel e Santa Maria – deverá haver vento sul rodando para oeste com rajadas até 100 km/h, períodos de chuva e ondas de sudoeste com altura significativa entre sete e nove metros.

Notícia atualizada às 9h34