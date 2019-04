Problemas num Boeing 737 causam momentos de pânico nos céus de Madrid

Os problemas técnicos num Boeing 737 da companhia área da Lituânia, Klasjet, levaram a uma aterragem de emergência logo após a partida do aeroporto de Madrid, com destino a Kaunas, na última sexta-feira à noite, conta o jornal espanhol “Cinco Dias”.

A bordo do avião seguia a equipa de basquetebol do Zalgiris Kaunas, que tinha defrontado o Real Madrid para a Euroliga. Amber Grissom, mulher de um dos jogadores da equipa lituana, descreveu a situação na sua conta de Instagram. “A aterragem de emergência foi a experiência mais assustadora e ainda estou em choque”.

Uma outra esposa de um jogador da formação da Lituânia, Lenzie Quist, escreveu na mesma rede social que se sentia “muito mais perto dos meus filhos depois de ver o que significa estar perto de morte. Graças a Deus por nos permitir viver mais um dia. Durou cerca de 45 minutos. Tentamos entrar em modo de emergência, mas o avião desceu e caiu. O piloto levou-o para o chão a cerca de 30 metros. Por fim, aterrou após uma hora de puro terror e pânico. Sinto sorte por estar viva”.

O avião, da série 37-500, parou o seu processo de descolagem a cerca de cinco mil pés de altitude devido a uma falha nos sistemas de navegação. De acordo com os técnicos, o sistema de informações do Boeing desligou-se o que impediu o piloto de saber em particular a que velocidade estava a viajar.

O avião declarou o estado de emergência e, guiado pelos controladores de tráfego aéreo de Madrid, que foram obrigados a limpar o tráfego que a aeronave lituana tinha nas proximidades, tentando por duas vezes aterrar no aeroporto da capital.

Após este fracasso da tripulação em dominar o avião a pousar em Barajas, como último recurso, decidiu-se por uma aterragem na pista da base militar de Getafe (Madrid) , onde finalmente conseguiu aterrar cerca de 45 minutos após a descolagem.

A Klasjet, veio no entanto garantir que em nenhum momento os passageiros estiveram em perigo.